Хабиб получил синяк под глазом на тренировке: «Может, я уже старею?»
Хабиб Нурмагомедов выложил фото синяка под глазом
«Может, это значит, что я уже старею?» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»
Хабиб ответил Фергюсону: «Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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