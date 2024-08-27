Хабиб рассказал, как отец убедил его не завершать карьеру до чемпионства в UFC: «Он мне сказал, что нельзя сдаваться»
«У меня был перелом ноги, сделали операцию на передней крестообразной связке колена. После этого я попытался вернуться, но снова порвал крест, еще одна операция.
Затем еще попытка вернуться, но перелом ребра. Еще попытка вернуться − операция на спине. Это было тяжелое время.
Помню, как говорил с отцом: «Может, это сигнал от Всевышнего? Может, нужно остановиться?»
Он сказал мне, что нельзя сдаваться. Когда есть испытание, нужно показать стойкость, если ты такой. Если у тебя нет сил, то можно просто сдаться и все.
Отец сказал: «С тобой или без тебя, но я сделаю чемпиона UFC». Это дало мне сумасшедшую энергию, я просто продолжал и продолжал. А случившееся потом − это уже история», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
UPD Это интервью было записано в 2021 году.
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