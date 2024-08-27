Илия Топурия провел тренировку с Серхио Рамосом: «Спасибо, брат»

Илия Топурия выложил видео с Серхио Рамосом

«Спасибо, брат», − подписал видео чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

28 октября Топурия проведет первую защиту титула: соперником станет Макс Холлоуэй. Серхио Рамос − бывший капитан «Реала» и сборной Испании, с июля-2024 он находится без клуба.

Топурия − о бое с Холлоуэем: «Уважаю Макса, он хороший человек, но я нокаутирую его в первом раунде»

Холлоуэй – о поединке с Топурией: «UFC 308 будет чертовски хорош, даже на фоне UFC 300»