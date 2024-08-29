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Джо Роган − о Топурии: «Один из лучших бойцов планеты»

Джо Роган назвал Илию Топурию одним из лучших бойцов мира

«Топурия − абсолютно точно один из лучших бойцов в мире. Его скорость, черт, какая скорость. Просто невероятно», − сказал комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, что 28 октября Илия Топурия подерется с Максом Холлоуэем.

Илия Топурия провел тренировку с Серхио Рамосом: «Спасибо, брат»

Топурия высмеял нокаут в бою Холлоуэя и Гейджи: «Лучший боксер в UFC»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Джо Рогана
полулегкий вес
logoUFC
logoMMA
logoДжо Роган
logoИлия Топурия
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