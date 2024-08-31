Топурия − о желании Волкановски устроить реванш: «Мой ему совет: Алексу нужен отдых»
Илия Топурия не хочет давать Алексу Волкановски реванш
«Реванш? Не знаю, хорошая ли это идея. Он хочет, чтобы его каждый год по два раза нокаутировали?
Кто-то должен дать ему совет: Алексу нужен отдых. Говорю вам, ему нужен покой. По крайней мере, его голове», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия, нокаутировавший Алекса Волкановски в феврале-2024.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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