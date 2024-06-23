Уиттакер готов страховать бой дю Плесси и Адесаньи: «Погнали!»

Роберт Уиттакер готов страховать бой Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи.

«Готов ли я быть запасным? Я здоров и свеж, так что погнали!» – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Титульный поединок между дю Плесси и Адесаньей состоится 18 августа и возглавит турнир UFC 305.

Роберт Уиттакер: «Я лучший в мире. Готов драться с кем угодно»

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