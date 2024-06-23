Уиттакер готов страховать бой дю Плесси и Адесаньи: «Погнали!»
Роберт Уиттакер готов страховать бой Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи.
«Готов ли я быть запасным? Я здоров и свеж, так что погнали!» – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.
Титульный поединок между дю Плесси и Адесаньей состоится 18 августа и возглавит турнир UFC 305.
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Так что было бы лучше столкнуть Роберта с Шоном Стриклендом.
И Роб, и Стрикленд заслуживают следующий бой драться за титул, и нет нужды никому из них выяснять кто больше достоин . Пусть по очереди дерутся , кого предпочтет промоушен .