Уиттакер готов страховать бой дю Плесси и Адесаньи: «Погнали!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер готов страховать бой Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи.

«Готов ли я быть запасным? Я здоров и свеж, так что погнали!» – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Титульный поединок между дю Плесси и Адесаньей состоится 18 августа и возглавит турнир UFC 305.

Роберт Уиттакер: «Я лучший в мире. Готов драться с кем угодно»

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3 комментария
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Красивая победа на классе и опыте, но Аскеров по сути новичок в UFC, его нет в топ - 15.
Так что было бы лучше столкнуть Роберта с Шоном Стриклендом.
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Ответ Бардо
Красивая победа на классе и опыте, но Аскеров по сути новичок в UFC, его нет в топ - 15. Так что было бы лучше столкнуть Роберта с Шоном Стриклендом.
Для чего ? Он не новичок , бывший чемпион . С Адесаньей второй бой не сказать что проиграл . На фоне последних выступлений дю Плесси им Адесаньи не скажешь что они на голову выше Роба , он им даст конкуренцию .
И Роб, и Стрикленд заслуживают следующий бой драться за титул, и нет нужды никому из них выяснять кто больше достоин . Пусть по очереди дерутся , кого предпочтет промоушен .
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0
+1
Ответ Abu Ibrahim
Для чего ? Он не новичок , бывший чемпион . С Адесаньей второй бой не сказать что проиграл . На фоне последних выступлений дю Плесси им Адесаньи не скажешь что они на голову выше Роба , он им даст конкуренцию . И Роб, и Стрикленд заслуживают следующий бой драться за титул, и нет нужды никому из них выяснять кто больше достоин . Пусть по очереди дерутся , кого предпочтет промоушен .
Тем более Шон не проиграл текущему чемпу
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