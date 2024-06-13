Дю Плесси обвинил Адесанью в затягивании переговоров: «Я дал 100-процентное согласие на бой»

Дрикус дю Плесси заявил, что Исраэль Адесанья затягивает переговоры о бое.

«Давайте просто объявим об этом. Не знаю, с чем связана задержка. Я сказал «да», 100-процентное согласие.

Я не знаю, что за драму он разыгрывает, не знаю, с чем связана задержка. Может быть, UFC чего-то ждет», − сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Дрикус дю Плесси: «Готов подраться с Чимаевым, если он победит Уиттакера. В случае победы Роберта, хотел бы увидеть его бой со Стриклендом»

Дю Плесси – об отказе драться на UFC 300: «Посмотрите на Волкановски. Кого-то волнует короткое уведомление? Нет, все помнят только нокаут»