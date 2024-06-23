Роберт Уиттакер: «Я лучший в мире. Готов драться с кем угодно»

Роберт Уиттакер прокомментировал победу над Икрамом Алискеровым.

Поединок состоялся в ночь на 23 июня на турнире UFC Saudi Arabia. Уиттакер победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Я предупреждал, что именно я – настоящий бугимен. Лучший в мире, самый опасный соперник для любого бойца в дивизионе.

Я готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. И сегодня я это доказал», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

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