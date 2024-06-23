Роберт Уиттакер: «Я лучший в мире. Готов драться с кем угодно»
Роберт Уиттакер прокомментировал победу над Икрамом Алискеровым.
Поединок состоялся в ночь на 23 июня на турнире UFC Saudi Arabia. Уиттакер победил техническим нокаутом в первом раунде.
«Я предупреждал, что именно я – настоящий бугимен. Лучший в мире, самый опасный соперник для любого бойца в дивизионе.
Я готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. И сегодня я это доказал», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.
UFC Saudi Arabia: Уиттакер нокаутировал Алискерова, Волков победил Павловича, Шара Буллет нокаутировал Троколи
Было бы интересно посмотреть, бой Шона и Роба, два ударника хороших. Думаю, что уж Роберт бы точно смог найти подход к стилю Шона.
Следующий претендент на бой за пояс или встреча с Стриклендом.