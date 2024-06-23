Роберт Уиттакер: «Я лучший в мире. Готов драться с кем угодно»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер прокомментировал победу над Икрамом Алискеровым.

Поединок состоялся в ночь на 23 июня на турнире UFC Saudi Arabia. Уиттакер победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Я предупреждал, что именно я – настоящий бугимен. Лучший в мире, самый опасный соперник для любого бойца в дивизионе.

Я готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. И сегодня я это доказал», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

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10 комментариев
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Чемп
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Уже заслужил титульник, по-хорошему, но так как там Адесанья, которому он дважды проиграл и Де Плюсси, которому проиграл совсем недавно, надо бы устроить им бой с Шоном, кто-то из них получит реванш за титул значит, против любого из пары африканца и новозеландца (в случае Шона реванш для Адесаньи скорее).

Было бы интересно посмотреть, бой Шона и Роба, два ударника хороших. Думаю, что уж Роберт бы точно смог найти подход к стилю Шона.
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Роб показал, что он еще может. Очень достойный боец/
Следующий претендент на бой за пояс или встреча с Стриклендом.
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считаю Икрам должен был пойти в борьбу, чтобы не напрячь Роберта, в стойке конечно Роб монстр! Хамза на второй секунде прыгнул бы в ноги
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По факту Роб проиграл Изи только один раз, если не считать тоо булщит во втором бою. И в итоге ьой за титул дают человеку с рекордом 1-2 в последних трех боях. ЮФС во всей красе!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Уже заслужил титульник, по-хорошему, но так как там Адесанья, которому он дважды проиграл и Де Плюсси, которому проиграл совсем недавно, надо бы устроить им бой с Шоном, кто-то из них получит реванш за титул значит, против любого из пары африканца и новозеландца (в случае Шона реванш для Адесаньи скорее). Было бы интересно посмотреть, бой Шона и Роба, два ударника хороших. Думаю, что уж Роберт бы точно смог найти подход к стилю Шона.
Как по мне, так они разного класса бойцы совершенно. Роб на сверхзвуковой скорости работает по сравнению с Шоном.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Уже заслужил титульник, по-хорошему, но так как там Адесанья, которому он дважды проиграл и Де Плюсси, которому проиграл совсем недавно, надо бы устроить им бой с Шоном, кто-то из них получит реванш за титул значит, против любого из пары африканца и новозеландца (в случае Шона реванш для Адесаньи скорее). Было бы интересно посмотреть, бой Шона и Роба, два ударника хороших. Думаю, что уж Роберт бы точно смог найти подход к стилю Шона.
Идеальный сценарий .
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Уже заслужил титульник, по-хорошему, но так как там Адесанья, которому он дважды проиграл и Де Плюсси, которому проиграл совсем недавно, надо бы устроить им бой с Шоном, кто-то из них получит реванш за титул значит, против любого из пары африканца и новозеландца (в случае Шона реванш для Адесаньи скорее). Было бы интересно посмотреть, бой Шона и Роба, два ударника хороших. Думаю, что уж Роберт бы точно смог найти подход к стилю Шона.
Справедливая оценка, поддерживаю
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Ответ Друг Джордана
Роб показал, что он еще может. Очень достойный боец/ Следующий претендент на бой за пояс или встреча с Стриклендом.
Стрикленд его уберет
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