Адесанья поставил на досрочную победу Уиттакера в бою с Алискеровым: «Роб все еще очень опасен»

Исраэль Адесанья считает, что Роберт Уиттакер нокаутирует Икрама Алискерова.

«Это очень интересный бой. Для Алискерова это огромный скачок. Роб − бывший чемпион. Он все еще в деле и очень опасен.

Так что я выбираю Уиттакера в этом бою. Думаю, он переждет в начале, а затем навалится на этого парня. Но кто знает? Мы еще не видели Икрама с такими соперниками.

Просто я знаю, насколько Роб хорош, поэтому выберу его. Вероятно, в третьем или четвертом раунде технический нокаут», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.

Напомним, что бой и возглавит турнир UFC Saudi Arabia 22 июня.

Официально: дю Плесси и Адесанья возглавят турнир UFC 305

Алискеров − о переговорах с Уиттакером: «Сначала он согласился, а потом передумал. Но Абдель-Азиз за ночь обо всем договорился»