Адесанья поставил на досрочную победу Уиттакера в бою с Алискеровым: «Роб все еще очень опасен»
Исраэль Адесанья считает, что Роберт Уиттакер нокаутирует Икрама Алискерова.
«Это очень интересный бой. Для Алискерова это огромный скачок. Роб − бывший чемпион. Он все еще в деле и очень опасен.
Так что я выбираю Уиттакера в этом бою. Думаю, он переждет в начале, а затем навалится на этого парня. Но кто знает? Мы еще не видели Икрама с такими соперниками.
Просто я знаю, насколько Роб хорош, поэтому выберу его. Вероятно, в третьем или четвертом раунде технический нокаут», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, что бой Роберта Уиттакера и Икрама Алискерова возглавит турнир UFC Saudi Arabia 22 июня.
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