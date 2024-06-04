Стрикленд заявил, что примет только бой за пояс: «Пришло время сидеть и ждать»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что будет ждать развязки борьбы за титул в среднем весе.

«Пришло время сидеть и ждать титульного боя», − написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд стал чемпионом в среднем весе в сентябре-2023 года, когда победил Исраэля Адесанью. В январе-2024 он проиграл Дрикусу дю Плесси и утратил пояс.

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