Шара Буллет – о новом сопернике: «Даже не смотрел. Уайт опубликовал пост через три минуты после моего согласия. Подерусь хоть с инопланетянином, если он сделает вес»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет признался, что ему безразлично имя нового соперника.

«Сколько думал над заменой Латтербаха? Ровно три минуты, я даже не смотрел. Дана Уайт опубликовал пост через три минуты после моего согласия.

Для меня не имеет значения, кто это будет. Если он покажет 84 кг, то я готов. Надеюсь, что Троколи сможет. Подерусь хоть с инопланетянином – пусть только сделает вес», – заявил боец UFC Шара Буллет.

Напомним, Жоилтон Латтербах снялся с поединка против Шары Буллета из-за проваленного допинг-теста. Бразильца заменит соотечественник Антонио Троколи.

Бой Магомедова и Латтербаха отменен. Шарабутдин получил нового соперника

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