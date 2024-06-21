Шара Буллет – о срыве боя Уиттакера и Чимаева: «Согласился бы заменить Хамзата, если бы мне заплатили $1 млн»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Уиттакер − Чимаев Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет высказался о срыве боя Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.

Поединок должен был возглавить турнир UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня. Чимаев снялся из-за проблем со здоровьем.

«Я бы согласился [выйти на замену], если было бы правильное предложение. За тот же гонорар, который получил бы Чимаев за этот бой. Миллион? Да, где-то так», – сказал средневес UFC Шарабудтин Магомедов.

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8 комментариев
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Шара вроде адекватным казался раньше, а тут чушь несет. Да если бы такой бой предложили бы, надо было бы сразу соглашаться, хоть за еду, такой шанс бывает чуть ли не раз в жизни, сразу же в топ попасть, пальцы гнуть не надо тут. Тем более ударник Роберт, бой вышел бы офигенным.
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Да за миллион сам Чимаев бы выздоровел
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dagpirat
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Шара вроде адекватным казался раньше, а тут чушь несет. Да если бы такой бой предложили бы, надо было бы сразу соглашаться, хоть за еду, такой шанс бывает чуть ли не раз в жизни, сразу же в топ попасть, пальцы гнуть не надо тут. Тем более ударник Роберт, бой вышел бы офигенным.
Когда он казался адекватным? Когда до туристов Дагестане докапываться?
+4
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Я бы тоже согласился
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Ответ Олег Акимов
Да за миллион сам Чимаев бы выздоровел
у Чимаева вроде по новому контракту 3 миллиона долларов за бой
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0
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Ответ Олег Акимов
Да за миллион сам Чимаев бы выздоровел
Нет.
0
0
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