Шара Буллет – о срыве боя Уиттакера и Чимаева: «Согласился бы заменить Хамзата, если бы мне заплатили $1 млн»

Шара Буллет высказался о срыве боя Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.

Поединок должен был возглавить турнир UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня. снялся из-за проблем со здоровьем.

«Я бы согласился [выйти на замену], если было бы правильное предложение. За тот же гонорар, который получил бы Чимаев за этот бой. Миллион? Да, где-то так», – сказал средневес UFC Шарабудтин Магомедов.

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