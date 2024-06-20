Шара Буллет хочет быть запасным в поединке Адесанья – дю Плесси: «Пират и здесь готов»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шарабутдин Магомедов Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет готов заменить Исраэля Адесанью или Дрикуса дю Плесси в их бою.

«Как сложится бой дю Плесси – Адесанья? Думаю, что Исраэль будет выигрывать по очкам и Дрикус решит с ним бороться. Посмотрим, насколько Адесанья мотивирован после перерыва. Я буду тренироваться и если кому-то из них понадобится замена, то пират и здесь готов», – заявил боец UFC  Шарабутдин Магомедов.

Напомним, титульный поединок Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси возглавит турнир UFC 305.

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3 комментария
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Ответ SGambler
Что за клоун? В лучшем случае в топ-30 войдет, провел 1 бой в карьере, если не считать стероидных овощебаз, с трудом победил и собрался драться 1 и 2 номером мира. Он не заслужил даже драться с кем-нибудь из топ-20.
Анкалаев всех вырубает, очень зрелищно дерется, но молчаливый, скромный. После боя с Блаховичем его обворовали. 2 раза заставили драться с Уокером. Лично Дана обещал в случае победы любой дать титульник . Мага наглухо вырубил Джонни. С титульником прокатили. Не клоун? А толку?

ЮФС это топовый спортивный промоушен, но главная цель его не как в фильме с Ван Даммом "Кровавый спорт" определить лучших бойцов мира , а в первую очередь заработать денег.

Поняв это всё пацан пытается внимание на себя обратить. В чём клоун? Вывезет не вывезет другой вопрос , но намерения биться есть у него. Плох тот солдат который не хочет стать генералом.
+4
0
+4
Шара даже вне рейтинга, о каком запасе можеть идти речь?
+1
0
+1
Что за клоун? В лучшем случае в топ-30 войдет, провел 1 бой в карьере, если не считать стероидных овощебаз, с трудом победил и собрался драться 1 и 2 номером мира. Он не заслужил даже драться с кем-нибудь из топ-20.
+3
-2
+1
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