Шара Буллет хочет быть запасным в поединке Адесанья – дю Плесси: «Пират и здесь готов»
Шара Буллет готов заменить Исраэля Адесанью или Дрикуса дю Плесси в их бою.
«Как сложится бой дю Плесси – Адесанья? Думаю, что Исраэль будет выигрывать по очкам и Дрикус решит с ним бороться. Посмотрим, насколько Адесанья мотивирован после перерыва. Я буду тренироваться и если кому-то из них понадобится замена, то пират и здесь готов», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, титульный поединок Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси возглавит турнир UFC 305.
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ЮФС это топовый спортивный промоушен, но главная цель его не как в фильме с Ван Даммом "Кровавый спорт" определить лучших бойцов мира , а в первую очередь заработать денег.
Поняв это всё пацан пытается внимание на себя обратить. В чём клоун? Вывезет не вывезет другой вопрос , но намерения биться есть у него. Плох тот солдат который не хочет стать генералом.