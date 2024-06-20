Шара Буллет хочет быть запасным в поединке Адесанья – дю Плесси: «Пират и здесь готов»

Шара Буллет готов заменить Исраэля Адесанью или Дрикуса дю Плесси в их бою.

«Как сложится бой дю Плесси – Адесанья? Думаю, что Исраэль будет выигрывать по очкам и Дрикус решит с ним бороться. Посмотрим, насколько Адесанья мотивирован после перерыва. Я буду тренироваться и если кому-то из них понадобится замена, то пират и здесь готов», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, титульный поединок Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси возглавит турнир UFC 305.

Шара Буллет – о шансах Махачева против дю Плесси: «50/50 – в стойке. 60/40 – в борьбе в пользу Ислама»

Шара Буллет хочет бой с Адесаньей: «Если Чимаев не сможет подраться с ним, то выйду на замену»