Ковингтон – о Кормье: «Он сделает все, чтобы получить кликбейт. Даниэль никогда не был тем, кто решает. Гэрри – никто. Мне нужны большие бои»

Колби Ковингтон ответил на обвинения Даниэля Кормье в нежелании драться с Гэрри.

«Все знают, что Кормье – большая шишка среди СМИ. Он сделает все, чтобы получить кликбейт. Даниэль не понимает, о чем говорит. Он никогда не был тем, кто решает. Ему неведомо, что такое принимать решение и ждать подходящих возможностей.

Мне нужно выздороветь – это самое главное. Я уже суперзвезда и заработал столько денег, что могу больше никогда не драться. Мне нужны большие бои. Иэн Гэрри – никто», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

Ранее Кормье обвинил Ковингтона в нежелании драться с Гэрри.

Колби Ковингтон: «Махачев тупее мешка с камнями, но любой понимает, что Порье – мусор, который не умеет драться»

Ковингтон обвинил Гэрри во лжи: «Все знали, что он куколд, но теперь он еще и врун. Мне никто не предлагал бой с ним»