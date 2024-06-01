Колби Ковингтон: «Махачев тупее мешка с камнями, но любой понимает, что Порье – мусор, который не умеет драться»

Колби Ковингтон считает Махачева фаворитом поединка с Порье.

«Не имеет значения, что Махачев тупее мешка с камнями и готов лишиться пары хромосом, чтобы уложиться в легкий вес. Но и не нужно быть инженером по ракетостроению, чтобы понимать, что Порье – болотный мусор, который не умеет бороться», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

Ислам Махачев подерется с Дастином Порье в главном событии UFC 302.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

Каким будет UFC 302: легкая защита Махачева или сенсация от Порье?