Колби Ковингтон: «Махачев тупее мешка с камнями, но любой понимает, что Порье – мусор, который не умеет драться»

Теги UFC MMA Дастин Порье Колби Ковингтон Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон считает Махачева фаворитом поединка с Порье.

«Не имеет значения, что Махачев тупее мешка с камнями и готов лишиться пары хромосом, чтобы уложиться в легкий вес. Но и не нужно быть инженером по ракетостроению, чтобы понимать, что Порье – болотный мусор, который не умеет бороться», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

Ислам Махачев подерется с Дастином Порье в главном событии UFC 302.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

Каким будет UFC 302: легкая защита Махачева или сенсация от Порье?

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3 комментария
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Насчёт дикой весогонки Колби один из немногих,кто может открывать рот
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Наброс уровня позднего Конора, когда тому было лишь бы что сказать.
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