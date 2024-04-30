Гэрри − об отказе Ковингтона от боя: «У парня болит нога. Бой с Эдвардсом был в декабре, но она ему все еще больно»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри обвинил Колби Ковингтона в отказе от боя.

«Ему не нужна эта заруба. У него нога болит, вы знали об этом? Он сломал ее в декабре, а сейчас апрель. В июне будет полгода с момента боя с Эдвардсом, но нога все еще болит. Погнали, Колби! Погнали, мой сынок», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Ковингтон хочет реванш с Эдвардсом: «В первом бою в клетке был не я»

Ковингтон назвал условие для боя с Гэрри: «Он должен показать, что серьезен. Он сбежал с пресс-конференции, зная, что я буду на сцене»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий