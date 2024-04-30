Гэрри − об отказе Ковингтона от боя: «У парня болит нога. Бой с Эдвардсом был в декабре, но она ему все еще больно»

Иэн Гэрри обвинил Колби Ковингтона в отказе от боя.

«Ему не нужна эта заруба. У него нога болит, вы знали об этом? Он сломал ее в декабре, а сейчас апрель. В июне будет полгода с момента боя с Эдвардсом, но нога все еще болит. Погнали, Колби! Погнали, мой сынок», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Ковингтон хочет реванш с Эдвардсом: «В первом бою в клетке был не я»

Ковингтон назвал условие для боя с Гэрри: «Он должен показать, что серьезен. Он сбежал с пресс-конференции, зная, что я буду на сцене»