Ковингтон обвинил Гэрри во лжи: «Все знали, что он куколд, но теперь он еще и врун. Мне никто не предлагал бой с ним»

Колби Ковингтон заявил, что UFC не предлагал ему бой с Иэном Гэрри.

«Все знали, что Иэн − куколд, но теперь мы знаем, что он врун. Потому что UFC, Дана Уайт или Хантер Кэмпбелл не говорили со мной об этом бое.

Он просто лжет, пытается хайпануть на этом бое. Позволю UFC решить, кто станет моим следующим соперником.

Может быть, это будет Бэйли Мухаммад, о котором много говорят. Если я побью этого парня, то получу титульник», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Напомним, что Ковингтон трижды дрался за пояс UFC в полусреднем весе, дважды проиграв и один раз .

Ковингтон сообщил, что вернется летом: «Осталось понять, кто будет моим соперником»