Гэрри – Ковингтону: «Ты не можешь отказаться от боя после всего дерьма, что ты наговорил»
Иэн Гэрри призвал Колби Ковингтона принять поединок.
«Хватит быть ссыклом, твоя нога в полном порядке. Подпиши контракт. Ты не можешь отказаться от боя после всего дерьма, что ты наговорил. Трус», – написал в социальных сетях полусредневес UFC Иэн Гэрри.
Гэрри (14-0) в последний раз дрался в феврале, когда победил Джеффа Нила раздельным решением судей.
Ковингтон (17-4) в декабре прошлого года проиграл Леону Эдвардсу.
Гэрри − о бое с Ковингтоном: «Хочу, чтобы он пожалел о каждом слове о моей семье»
Ковингтон ответил на вызов Гэрри: «Ты куколд. Пусть твоя жена встает на колени»