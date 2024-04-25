Гэрри – Ковингтону: «Ты не можешь отказаться от боя после всего дерьма, что ты наговорил»

Иэн Гэрри призвал Колби Ковингтона принять поединок.

«Хватит быть ссыклом, твоя нога в полном порядке. Подпиши контракт. Ты не можешь отказаться от боя после всего дерьма, что ты наговорил. Трус», – написал в социальных сетях полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Гэрри (14-0) в последний раз дрался в феврале, когда победил раздельным решением судей.

(17-4) в декабре прошлого года проиграл .

Гэрри − о бое с Ковингтоном: «Хочу, чтобы он пожалел о каждом слове о моей семье»

Ковингтон ответил на вызов Гэрри: «Ты куколд. Пусть твоя жена встает на колени»