Гэрри – Ковингтону: «Ты не можешь отказаться от боя после всего дерьма, что ты наговорил»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон контент Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри призвал Колби Ковингтона принять поединок.

«Хватит быть ссыклом, твоя нога в полном порядке. Подпиши контракт. Ты не можешь отказаться от боя после всего дерьма, что ты наговорил. Трус», – написал в социальных сетях полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Гэрри (14-0) в последний раз дрался в феврале, когда победил Джеффа Нила раздельным решением судей.

Ковингтон (17-4) в декабре прошлого года проиграл Леону Эдвардсу.

Гэрри − о бое с Ковингтоном: «Хочу, чтобы он пожалел о каждом слове о моей семье»

Ковингтон ответил на вызов Гэрри: «Ты куколд. Пусть твоя жена встает на колени»

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