Ковингтон назвал условие для боя с Гэрри: «Он должен показать, что серьезен. Он сбежал с пресс-конференции, зная, что я буду на сцене»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон считает, что Иэн Гэрри испугался участвовать в пресс-конференции UFC 296.

«Есть один парень, который вызывал меня на бой, этот Иэн Гэрри. Он никто. Я поставил ему несколько условий и сказал: «Эй, парень, если хочешь драться со мной, то должен показать серьезность намерений».

Я отношусь к своему делу серьезно, выхожу на каждый бой, никогда не отказывался от поединков, несмотря на травмы и болезни.

Так что он должен показать, что серьезен. Иэн должен был участвовать в пресс-конференции перед UFC 296, но он сбежал, потому что знал, что я буду на сцене, и у нас случится перепалка. Так что он несерьезен», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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