Шара Буллет − о бое Минеева и Исмаилова: «Магомед выиграет»

Шарабутдин Магомедов сделал прогноз на бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Напомним, что боксерский поединок и состоится 20 июля в Москве.

«Ну, честно сказать, сам бой может быть интересен, но вот до боя раскачки, которые есть, за ними особо не слежу, потому что они уже так много всего сказали друг другу.

Сам бой интересен, но так, то, что до боя, не знаю, что у них там происходит, не слежу, честно. Кто выиграет? Я думаю, Магомед Исмаилов выиграет», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

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