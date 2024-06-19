Шара Буллет − о бое Минеева и Исмаилова: «Магомед выиграет»

Теги UFC MMA бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов сделал прогноз на бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Напомним, что боксерский поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова состоится 20 июля в Москве.

«Ну, честно сказать, сам бой может быть интересен, но вот до боя раскачки, которые есть, за ними особо не слежу, потому что они уже так много всего сказали друг другу.

Сам бой интересен, но так, то, что до боя, не знаю, что у них там происходит, не слежу, честно. Кто выиграет? Я думаю, Магомед Исмаилов выиграет», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

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2 комментария
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Да надоели уже оба
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Бой интересен, а разговоры до боя уже нет
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