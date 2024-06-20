Бой Магомедова и Латтербаха отменен. Шарабутдин получил нового соперника

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Бой Шарабутдина Магомедова и Жоилтона Латтербаха отменен.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Новым соперником российского средневеса станет Антонио Троколи.

Магомедов (12-0) в последний раз выходил в октагон в октябре-2023, когда победил Бруно Силву единогласным решением судей.

Троколи (12-3) проведет дебютный бой в UFC. Он не дрался с 2021 года, когда задушил Ресли Исаэля в первом раунде.

Поединок между Магомедовым и Троколи пройдет в главном карде турнира UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

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3 комментария
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Ответ Fynshy1991
Не везет Шаре с соперниками. То Потеря, то этот Латтербах.
То потеря Латтербаха)
+9
0
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Не везет Шаре с соперниками. То Потеря, то этот Латтербах.
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-1
+4
Этот соперник лучше чем Люттербухтер, огромный и придушить может.
+1
-1
0
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