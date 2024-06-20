Латтербаха сняли с боя против Шары Буллета из-за проваленного допинг-теста

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Бой Шары Буллета и Жоилтона Латтербаха отменили из-за проваленного допинг-теста.

Об этом бразильский средневес рассказал в социальных сетях.

«Друзья, извините меня. Комиссия отменила поединок из-за того, что в моей моче были найдены следы запрещенного препарата», – написал Латтербах.

Поединок должен был состояться в главном карде турнира UFC в Саудовской Аравии, который пройдет 22 июня. Латтербаха заменит Антонио Троколи.

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2 комментария
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Думаю, рыжий в любом случае должен вывезти и пройти соперника, несмотря на подготовку к другому бойцу. У Шарабутдина большие амбиции и надо соответствовать. Выдаст яркую победу и карьера ускорится. У лысого проблема с яркими и харизматичными бойцами.
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Шара, сохраняй боевой настрой. Удачи. Надеюсь, что у пирата все получится!
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