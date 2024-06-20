Шара Буллет – о шансах Махачева против дю Плесси: «50/50 – в стойке. 60/40 – в борьбе в пользу Ислама»

Шара Буллет оценил шансы Махачева в потенциальном бою с Дрикусом дю Плесси.

«У Ислама были бы шансы на победу. 60/40 – в борьбе в пользу Махачева. В стойке, думаю, шансы равные», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Отметим, что Махачев – чемпион UFC в легком весе. Дрикус дю Плесси – чемпион среднего дивизиона.

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