Шара Буллет – о шансах Махачева против дю Плесси: «50/50 – в стойке. 60/40 – в борьбе в пользу Ислама»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Шарабутдин Магомедов Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет оценил шансы Махачева в потенциальном бою с Дрикусом дю Плесси.

«У Ислама были бы шансы на победу. 60/40 – в борьбе в пользу Махачева. В стойке, думаю, шансы равные», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Отметим, что Махачев – чемпион UFC в легком весе. Дрикус дю Плесси – чемпион среднего дивизиона.

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2 комментария
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Этот дю плиси" как его ещё там?размашисто бьёт как и "самурай"очень удобен для ударников,такому как Адесанья тем более.
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