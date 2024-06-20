Монсон принял ислам: «Я думал об этом несколько лет»

Джефф Монсон заявил, что принял ислам.

«Сегодня я принял ислам. Думал об этом несколько лет», – заявил экс-претендент на титул чемпиона UFC Джефф Монсон.

Монсону 53 года. В последний раз он дрался в августе прошлого года, когда свел вничью поединок с Олегом Тактаровым.

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