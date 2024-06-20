Монсон принял ислам: «Я думал об этом несколько лет»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон заявил, что принял ислам.

«Сегодня я принял ислам. Думал об этом несколько лет», – заявил экс-претендент на титул чемпиона UFC Джефф Монсон.

Монсону 53 года. В последний раз он дрался в августе прошлого года, когда свел вничью поединок с Олегом Тактаровым.

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45 комментариев
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Ты же анархист. Все смешалось
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-1
+42
Жутко шкумотает человека. Там в голове полнейшая каша. Его лечить нужно срочно, иначе скоро выпилится!
+34
-1
+33
Ответ il buono
Ты же анархист. Все смешалось
сомневаюсь что он знает что это 😁
+29
-2
+27
Ответ il buono
Ты же анархист. Все смешалось
Лучше всего Монсона описывают слова, которые не пройдут модерацию на спортсе, хотя периодически их вставляют в заголовки, потому что из песни слов не выкинешь.
+24
-1
+23
С этим персонажем давно все было ясно.
+17
-1
+16
А, в этом смысле…
+10
0
+10
Ответ il buono
Ты же анархист. Все смешалось
Анархист-коммунист-член Единой России-депутат. Теперь добавился ислам.
Мне кажется, тут не хватает камин-аута в качестве небинарной персоны и осознания еврейских корней
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второй Депардье. тот тоже готов был по жизни на что угодно
+9
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+7
он все еще красит ногти на ногах?
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-1
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Ответ Арни Терминатор
Добро пожаловать Брат
Не брат он мне
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+7
Забористо. Депутат муслим в татухах.
+7
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Жалко мужика. Не в смысле что ислам принял - это ради бога, тут каждый сам решает, что ему надо. Беда в том, что он кажется не соображает уже, что ему надо. "Много кануло, много сгинуло, и кидало меня - не докинуло". Что-то в этом роде
+7
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+6
«Я думал об этом много лет».

Мне кажется, что Монсон, уже довольно давно, даже перед тем, как застегнуть ширинку, думает много минут, так что это не показатель.
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Как в фильме - всегда говори Да.
+4
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Я сначала подумал, что уже выражениями из Луркмора стали пользоваться.
Потом выдохнул - жив и слава богу!
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Ответ Sgt. Elias Grodin
Делать обрезание в 53 года, это жёстко.
Да пару раз в году будет вспоминать о вере и не будет есть свинину. Назваться-то можно и космонавтом. Другое дело - быть.
+2
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+2
Ответ andreyv19
Жутко шкумотает человека. Там в голове полнейшая каша. Его лечить нужно срочно, иначе скоро выпилится!
А вдруг еще вздумает гражданство сменить.
+2
0
+2
Ответ andreyv19
Жутко шкумотает человека. Там в голове полнейшая каша. Его лечить нужно срочно, иначе скоро выпилится!
А разве это плохо?
+2
0
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Все-таки нормально ему в голову наприлетало за всю жизнь)
+3
-1
+2
Он и под хвост примет, если от этого будет выгода
+4
-2
+2
Ахахахаз
+2
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С учетом что аллах неплохо платит, то шаг довольно еврейский
+2
0
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Это чудо - юдо во все тяжкие понесло.
Синий туман.
В голове туман.
На душе обман.
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Ответ mbauer
Жалко мужика. Не в смысле что ислам принял - это ради бога, тут каждый сам решает, что ему надо. Беда в том, что он кажется не соображает уже, что ему надо. "Много кануло, много сгинуло, и кидало меня - не докинуло". Что-то в этом роде
За Владимира Семеныча отдельное спасибо
+2
-1
+1
Ответ andreyv19
Жутко шкумотает человека. Там в голове полнейшая каша. Его лечить нужно срочно, иначе скоро выпилится!
Зачем лечить, от чего? Пустая голова не лечится, а если там что и есть, давно отбилось и похоже на кисель
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Крыша у этого персонажа давно уехала куда-то за горизонт.
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Ответ il buono
Ты же анархист. Все смешалось
Да все они анархисты до поры до времени. Был такой киллер из Архангельской области, по кличке Подлиза. Был анархистом. В 2022-м погиб на вобле. Ну что тут скажешь?
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Наконец то стал настоящим борцом
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Арлекино Арлекино... Там уже Кевин Владимирович в очереди стоит.
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Делать обрезание в 53 года, это жёстко.
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