Джефф Монсон: «Дзюба мог бы стать бойцом MMA. Он отличный спортсмен»

Теги Артем Дзюба MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон считает, что Артем Дзюба мог бы выступать в MMA.

«Мог бы Артем Дзюба выступать в MMA? Думаю, да, это возможно. Если он усердно тренировался всю жизнь, держал себя в форме и работал над собой, то после завершения футбольной карьеры он мог бы стать бойцом ММА. Я не очень хорошо знаю Артема, но мне кажется, что он отличный спортсмен.

Если после удара в голову он сможет устоять, продолжать драться, ответить, то это возможно. Для того чтобы понять это наверняка, нужно поставить его в такую ситуацию и посмотреть, как он отреагирует.

Но вообще, большинство футболистов не смогли бы стать хорошими бойцами MMA – они много работают, тренируются, держат себя в форме, но у них нет такого менталитета, прочности, стойкости.

В футболе этого нет – они симулируют повреждения, ради выгоды делают вид, что им больно. В футболе больше важны навыки, а не менталитет. Нужно быть сильным, но не так, как в смешанных единоборствах», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Джефф Монсон: «В России большие возможности для развития спорта. США? В их перспективы я не верю»

Монсон – о последствиях отказа от гражданства США: «Я стал изгоем в семье, но это того стоит»

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Душитель змеи" - прозвище в ММА для Артема.
+1
0
+1
На один бой
0
0
0
Пусть сходит, когда, отлетит много кого порадует.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий