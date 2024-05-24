Монсон проведет прощальный бой против Мальдонадо

Джефф Монсон проведет прощальный бой против Фабио Мальдонадо.

Поединок по правилам смешанных единоборств состоится 28 июня в Москве.

«Бой с будет последним в моей карьере. Дальше – только показательные выступления», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсону 53 года. В последний раз он дрался в августе прошлого года, когда свел вничью поединок с .

Монсон намерен завершить бойцовскую карьеру в 2024 году

Монсон – о бое Тайсона и Пола: «Это какая-то шутка и издевательство над спортом»