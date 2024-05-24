Монсон проведет прощальный бой против Мальдонадо
Джефф Монсон проведет прощальный бой против Фабио Мальдонадо.
Поединок по правилам смешанных единоборств состоится 28 июня в Москве.
«Бой с Фабио Мальдонадо будет последним в моей карьере. Дальше – только показательные выступления», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
Монсону 53 года. В последний раз он дрался в августе прошлого года, когда свел вничью поединок с Олегом Тактаровым.
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