Монсон – о последствиях отказа от гражданства США: «Я стал изгоем в семье, но это того стоит»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон рассказал о последствиях отказа от гражданства США.

«Поступает много писем с угрозами от людей из Америки, я потерял нескольких друзей. Большая часть моей семьи, мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсон сдал американский паспорт в мае прошлого года. В 2018-м он получил гражданство России.

«Я – русский». Джефф Монсон слушает «Любэ», живет в Уфе и набил на шее Z

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет

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6 комментариев
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Очередное доказательство русофобии в США))
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Ради денег бросил родных. Вот и вся мораль.
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Чего человек не расскажет, ради того, чтобы ему продолжали давать деньги и при этом не заставляли учить русский.
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Ответ David Rigert
Ради денег бросил родных. Вот и вся мораль.
Интересно, а шпажиста Лоханова тут все за такой же поступок восхваляют. Или это другое?)
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Тяжело быть русским, Джеффри
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Что именно "того стоит" интересно? Совсем шибанут на голову дядя.
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