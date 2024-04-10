Монсон – о последствиях отказа от гражданства США: «Я стал изгоем в семье, но это того стоит»

Джефф Монсон рассказал о последствиях отказа от гражданства США.

«Поступает много писем с угрозами от людей из Америки, я потерял нескольких друзей. Большая часть моей семьи, мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсон сдал американский паспорт в мае прошлого года. В 2018-м он получил гражданство России.

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«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет