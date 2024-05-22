Монсон намерен завершить бойцовскую карьеру в 2024 году

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон планирует завершить карьеру бойца в 2024 году.

«Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит», – рассказали в команде ветерана ММА.

Монсону 53 года. В последний раз он дрался в августе прошлого года, когда свел поединок с Тактаровым вничью.

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3 комментария
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Ответ shahmur
Ренегат
Деренегат скорее. Только буквы местами поменять.
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Ренегат
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Какие же вы все старички неугомонные.
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