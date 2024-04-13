Джефф Монсон: «В России большие возможности для развития спорта. США? В их перспективы я не верю»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон сравнил перспективы России и США в области развития спорта.

«В России большие перспективы развития спорта. У нас есть возможности, есть активные люди. Что касается США, то я не верю в их перспективы. Да и у меня уже нет связей с этой страной, все мои родные больше не общаются со мной», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, Монсон сдал американский паспорт в мае прошлого года. В 2018-м он получил гражданство России.

Монсон – о последствиях отказа от гражданства США: «Я стал изгоем в семье, но это того стоит»

Джефф Монсон: «Хочу призвать всех россиян к единству. Я не просто так оставил в прошлом все американское»

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5 комментариев
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Доллар скоро рухнет, вот-вот уже, скриньте!
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В России больше возможностей для депутата наворовать денег, поэтому я здесь © Монсон
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после переезда монсона в рф, средний iq вырос в обеих странах
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🤣🤣🤣
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Сказочный!
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