Джефф Монсон: «В России большие возможности для развития спорта. США? В их перспективы я не верю»

Джефф Монсон сравнил перспективы России и США в области развития спорта.

«В России большие перспективы развития спорта. У нас есть возможности, есть активные люди. Что касается США, то я не верю в их перспективы. Да и у меня уже нет связей с этой страной, все мои родные больше не общаются со мной», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, Монсон сдал американский паспорт в мае прошлого года. В 2018-м он получил гражданство России.

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