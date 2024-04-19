Владимир Минеев: «У Исмаилова какое‑то расстройство психики. Ему стоит обратиться к специалисту»

Теги MMA бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев посоветовал Магомеду Исмаилову обратиться к специалисту.

Бойцы дважды встречались в клетке. В 2018 году они свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом. В июле между ними пройдет поединок по правилам бокса.

– Вы видели недавнее интервью Исмаилова? Он сказал, что в реванше вы сдались.

– Он так это интерпретировал. У него вообще какое‑то расстройство психики, ему стоит обратиться к специалисту. Мое мнение, – сказал боец ММА Владимир Минеев.

Магомед Исмаилов: «Я хотел разбить лицо Минееву – и разбил. Его лица вполне достаточно на всю оставшуюся карьеру»

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7 комментариев
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Никакого расстройства, это его обычное состояние.
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🤝💯
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Просто Мага «слез с курса».
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Начали раскручивать )
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Никакого расстройства, это его обычное состояние.
🤝🤝😁
+3
0
+3
Володя как всегда чëтко ответил неуравновешенному лысому!
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