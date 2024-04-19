Владимир Минеев: «У Исмаилова какое‑то расстройство психики. Ему стоит обратиться к специалисту»
Владимир Минеев посоветовал Магомеду Исмаилову обратиться к специалисту.
Бойцы дважды встречались в клетке. В 2018 году они свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом. В июле между ними пройдет поединок по правилам бокса.
– Вы видели недавнее интервью Исмаилова? Он сказал, что в реванше вы сдались.
– Он так это интерпретировал. У него вообще какое‑то расстройство психики, ему стоит обратиться к специалисту. Мое мнение, – сказал боец ММА Владимир Минеев.
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