Владимир Минеев: «У Исмаилова какое‑то расстройство психики. Ему стоит обратиться к специалисту»

Владимир Минеев посоветовал Магомеду Исмаилову обратиться к специалисту.

Бойцы дважды встречались в клетке. В 2018 году они свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом. В июле между ними пройдет поединок по правилам бокса.

– Вы видели недавнее интервью ? Он сказал, что в реванше вы сдались.

– Он так это интерпретировал. У него вообще какое‑то расстройство психики, ему стоит обратиться к специалисту. Мое мнение, – сказал боец ММА Владимир Минеев.

Магомед Исмаилов: «Я хотел разбить лицо Минееву – и разбил. Его лица вполне достаточно на всю оставшуюся карьеру»

«Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою». Минеев призвал Исмаилова отправиться в Палестину