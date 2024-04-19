Гаджиев – о бое Минеева и Исмаилова: «Гонорары будут беспрецедентно максимальными»

Теги MMA Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев рассказал о гонорарах, которые получат за бой Минеев и Исмаилов.

Поединок по правилам бокса состоится 19 июля в Москве.

«Могу сказать, что гонорары будут беспрецедентно максимальными. Больше, чем когда бы то ни было», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встречались дважды. В 2018 году бойцы свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.

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