Гаджиев – о бое Минеева и Исмаилова: «Гонорары будут беспрецедентно максимальными»
Камил Гаджиев рассказал о гонорарах, которые получат за бой Минеев и Исмаилов.
Поединок по правилам бокса состоится 19 июля в Москве.
«Могу сказать, что гонорары будут беспрецедентно максимальными. Больше, чем когда бы то ни было», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встречались дважды. В 2018 году бойцы свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.
Магомед Исмаилов: «Я хотел разбить лицо Минееву – и разбил. Его лица вполне достаточно на всю оставшуюся карьеру»
Исмаилов договорился с Гаджиевым о поединке с Минеевым по правилам бокса: «Бою быть»