Шара Буллет назвал любимого вратаря: «Оливер Кан всегда был моим любимым игроком»

Теги Оливер Кан Джанлуиджи Буффон UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов назвал Оливера Кана любимым футболистом.

«Мой любимый игрок? Оливер Кан. Он вообще всегда был моим любимым игроком. Мой брат болел за Буффона, и мы смотрели на их конкуренцию, но я всегда был за Кана», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который до карьеры бойца был футбольным вратарем на любительском уровне.

Шара Буллет назвал любимые команды: «С детства болел за «Анжи» и ЦСКА, когда там Жо и Вагнер были»

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1 комментарий
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