Шара Буллет назвал любимого вратаря: «Оливер Кан всегда был моим любимым игроком»
Шарабутдин Магомедов назвал Оливера Кана любимым футболистом.
«Мой любимый игрок? Оливер Кан. Он вообще всегда был моим любимым игроком. Мой брат болел за Буффона, и мы смотрели на их конкуренцию, но я всегда был за Кана», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который до карьеры бойца был футбольным вратарем на любительском уровне.
Шара Буллет назвал любимые команды: «С детства болел за «Анжи» и ЦСКА, когда там Жо и Вагнер были»