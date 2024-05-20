Костя Цзю – о проигрыше Тима: «Такое поражение поднимет его выше, чем победа. Он бился как настоящий мужчина»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю уверен, что поражение Тима положительно скажется на его карьере.

«Тим потерял много крови, но продолжал биться как настоящий мужчина. Такое поражение поднимет его выше, чем победа. Я смело говорю, что горжусь сыном и тем, как он ведет себя на ринге и вне его. Мы с ним всегда на связи, он в любую секунду может мне набрать. То же самое касается и Никиты», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Напомним, в марте Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. Это его первое поражение в карьере.

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