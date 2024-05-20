Костя Цзю – о проигрыше Тима: «Такое поражение поднимет его выше, чем победа. Он бился как настоящий мужчина»

Костя Цзю уверен, что поражение Тима положительно скажется на его карьере.

«Тим потерял много крови, но продолжал биться как настоящий мужчина. Такое поражение поднимет его выше, чем победа. Я смело говорю, что горжусь сыном и тем, как он ведет себя на ринге и вне его. Мы с ним всегда на связи, он в любую секунду может мне набрать. То же самое касается и Никиты», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Напомним, в марте Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. Это его первое поражение в карьере.

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