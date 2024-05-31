Костя Цзю подтвердил перенос боя Тимофея: «Это сделано по инициативе Ортиса»

Костя Цзю заявил, что бой с Вирджилом Ортисом перенесен не из-за травмы у Тимофея.

«У Тима нет никакого повреждения. Бой перенесен не по его инициативе, это идет с другой стороны. По новой дате я не в курсе», − сказал отец и тренер Тимофея Цзю Константин Цзю.

Поединок Цзю-младшего и Ортиса должен был состояться в ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе.

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