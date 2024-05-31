Костя Цзю подтвердил перенос боя Тимофея: «Это сделано по инициативе Ортиса»

Теги Константин Цзю первый средний вес Тимофей Цзю бокс Вирджил Ортис Тим Цзю - Ортис Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю заявил, что бой с Вирджилом Ортисом перенесен не из-за травмы у Тимофея.

«У Тима нет никакого повреждения. Бой перенесен не по его инициативе, это идет с другой стороны. По новой дате я не в курсе», − сказал отец и тренер Тимофея Цзю Константин Цзю.

Поединок Цзю-младшего и Ортиса должен был состояться в ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе.

Бой Цзю и Ортиса перенесен из-за рассечения у Тима в бою с Фундорой (журналист Дэн Рафаэл)

Врачи выписали Цзю отстранение на шесть недель (журналист Бен Дэймон)

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий