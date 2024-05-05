Тим Цзю объявил, что отец будет готовить его к бою с Ортисом: «Пора старику научить юнца новым трюкам»

Тимофей Цзю будет готовиться к бою с Вирджилом Ортисом под руководством отца Константина.

«Воссоединение с отцом. Пора старику научить юнца новым трюкам. Захожу в этот тренировочный лагерь с совершенно новым мышлением. Убить или умереть. Возвращаюсь к олдскулу, к истокам, на которых я рос», − написал в соцсетях боксер-средневес , который в ночь на 4 августа подерется с за временный пояс WBA.

Тим Цзю подерется за временный пояс с соперником, у которого 100% нокаутом. Победит – получит Кроуфорда?

Поединок между Цзю и Ортисом пройдет за временный титул WBA