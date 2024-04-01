Костя Цзю: «В моих глазах Тимофей выиграл бой. Он вообще не пропускал удары. Но из-за рассечения, думаю, стакан крови потерял»
Константин Цзю не считает, что Тимофей проиграл бой с Себастьяном Фундорой.
«Кроме рассечения, у Тимофея не было повреждений. Он ничего не пропускал. Ударов вообще не было. Тычки маленькие и все. А так-то вообще ничего. В моих глазах он выиграл бой.
Для интереса, хорошо было бы узнать, сколько он потерял крови чисто во время этого боя, она же ручьем бежала. Стакан-то точно потерял, может, даже больше. Считай, 200-300 грамм крови потерял», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Напомним, Тим Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.
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Ну, ок, дополню тебя. У Цзю 136 акцентированных попаданий, у Фундоры 101. Это важнее, чем тычки (джебы).
Моё мнение, что бой очень близкий, не зря мнения разделились. Несколько раундов можно было посчитать в любую сторону. Пожалуй, более справедливым результатом с учётом хода боя была бы ничья (хотя если брать только стату ударов, то я бы по раундам отдал победу Цзю 115-113).
За 12 раундов Фундора выбросил 721 удар, 194 были точными. На счету Цзю 400 ударов, из которых 175 точных.
Цзю выполнил 112 джебов, 39 - точных. На счету Фундоры 437 джебов, 93 - точные.