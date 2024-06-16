Рахмонов намекнул, что посетит UFC 304. В главном событии турнира пройдет титульный бой в полусреднем весе

Шавкат Рахмонов намекнул, что посетит турнир UFC 304.

«Нахожусь в Лондоне. Хотите увидеть меня в Манчестере в июле?» – написал в социальных сетях .

В главном событии UFC 304 пройдет титульный бой в полусреднем весе между и . Турнир состоится 27 июля.

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