Рахмонов намекнул, что посетит UFC 304. В главном событии турнира пройдет титульный бой в полусреднем весе
Шавкат Рахмонов намекнул, что посетит турнир UFC 304.
«Нахожусь в Лондоне. Хотите увидеть меня в Манчестере в июле?» – написал в социальных сетях Рахмонов.
В главном событии UFC 304 пройдет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Турнир состоится 27 июля.
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