«В этот раз ты превзошел сам себя». Рахмонов высмеял попытку Бакли бросить ему вызов

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хоакин Бакли Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов высмеял попытку Хоакина Бакли бросить ему вызов.

Ранее Бакли предложил Рахмонову провести поединок на августовском турнире UFC, который состоится в Тампе, штат Флорида.

«Я думал, что твой вызов Конора [Макгрегора] был тупым, но в этот раз ты превзошел сам себя», – написал в социальных сетях непобежденный полусредневес UFC.

Бакли ответил Кормье, который раскритиковал слова Хоакина о матери Конора: «Твоя мама вырастила шалаву»

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