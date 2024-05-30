«В этот раз ты превзошел сам себя». Рахмонов высмеял попытку Бакли бросить ему вызов
Шавкат Рахмонов высмеял попытку Хоакина Бакли бросить ему вызов.
Ранее Бакли предложил Рахмонову провести поединок на августовском турнире UFC, который состоится в Тампе, штат Флорида.
«Я думал, что твой вызов Конора [Макгрегора] был тупым, но в этот раз ты превзошел сам себя», – написал в социальных сетях непобежденный полусредневес UFC.
Бакли ответил Кормье, который раскритиковал слова Хоакина о матери Конора: «Твоя мама вырастила шалаву»
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