«В этот раз ты превзошел сам себя». Рахмонов высмеял попытку Бакли бросить ему вызов

Шавкат Рахмонов высмеял попытку Хоакина Бакли бросить ему вызов.

Ранее Бакли предложил провести поединок на августовском турнире UFC, который состоится в Тампе, штат Флорида.

«Я думал, что твой вызов [Макгрегора] был тупым, но в этот раз ты превзошел сам себя», – написал в социальных сетях непобежденный полусредневес .

Бакли ответил Кормье, который раскритиковал слова Хоакина о матери Конора: «Твоя мама вырастила шалаву»

Рахмонов хочет биться за титул UFC: «Победитель боя Эдвардс – Ковингтон должен стать моим соперником»