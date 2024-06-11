Мухаммад − о специалисте по сну в команде Эдвардса: «Моя правая рука бесплатно усыпит Леона»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад пошутил о решении Леона Эдвардса нанять специалиста по сну.

«Эдвардс нанял специалиста по сну? Моя правая рука бесплатно его усыпит 27 июля», − написал в соцсетях полусредневес Белал Мухаммад, который подерется за титул UFC с Леоном Эдвардсом.

Махачев подерется за титул в полусреднем весе, если Эдвардс победит Белала (Игорь Лазорин)

Опубликован официальный постер UFC 304: Эдвардс − Мухаммад, Аспиналл − Блейдс

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1 комментарий
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Кому чешет. Максимум будет залеживать, и то если повезет
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