Мухаммад − о специалисте по сну в команде Эдвардса: «Моя правая рука бесплатно усыпит Леона»
Белал Мухаммад пошутил о решении Леона Эдвардса нанять специалиста по сну.
«Эдвардс нанял специалиста по сну? Моя правая рука бесплатно его усыпит 27 июля», − написал в соцсетях полусредневес Белал Мухаммад, который подерется за титул UFC с Леоном Эдвардсом.
Махачев подерется за титул в полусреднем весе, если Эдвардс победит Белала (Игорь Лазорин)
Опубликован официальный постер UFC 304: Эдвардс − Мухаммад, Аспиналл − Блейдс