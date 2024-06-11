Мухаммад − о специалисте по сну в команде Эдвардса: «Моя правая рука бесплатно усыпит Леона»

Белал Мухаммад пошутил о решении Леона Эдвардса нанять специалиста по сну.

«Эдвардс нанял специалиста по сну? Моя правая рука бесплатно его усыпит 27 июля», − написал в соцсетях полусредневес , который подерется за титул UFC с .

Махачев подерется за титул в полусреднем весе, если Эдвардс победит Белала (Игорь Лазорин)

Опубликован официальный постер UFC 304: Эдвардс − Мухаммад, Аспиналл − Блейдс