Рахмонов − о ситуации в дивизионе: «Маддалена травмирован, Колби и Усман не хотят. Буду ждать титульник»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Джек Делла Маддалена Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов заявил, что будет ждать результата боя Леона Эдвардса и Белала Мухаммада.

Напомним, что в последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре-2023, когда финишировал Стивена Томпсона.

«Джек Делла Маддалена травмирован, Усман и Колби не хотят. Готовлюсь к встрече с победителем боя Эдвардс − Мухаммад», − написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Мухаммад расписал план на 2024 год: «Эдвардс в июне и защита против Рахмонова в октябре»

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2 комментария
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Раз никто из топ-5 не хочет, то правильно. Тем более после Белала его очередь
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