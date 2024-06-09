Рахмонов − о ситуации в дивизионе: «Маддалена травмирован, Колби и Усман не хотят. Буду ждать титульник»

Шавкат Рахмонов заявил, что будет ждать результата боя Леона Эдвардса и Белала Мухаммада.

Напомним, что в последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре-2023, когда финишировал Стивена Томпсона.

«Джек Делла Маддалена травмирован, и не хотят. Готовлюсь к встрече с победителем боя Эдвардс − Мухаммад», − написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Мухаммад расписал план на 2024 год: «Эдвардс в июне и защита против Рахмонова в октябре»