Рахмонов − о ситуации в дивизионе: «Маддалена травмирован, Колби и Усман не хотят. Буду ждать титульник»
Шавкат Рахмонов заявил, что будет ждать результата боя Леона Эдвардса и Белала Мухаммада.
Напомним, что в последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре-2023, когда финишировал Стивена Томпсона.
«Джек Делла Маддалена травмирован, Усман и Колби не хотят. Готовлюсь к встрече с победителем боя Эдвардс − Мухаммад», − написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
Мухаммад расписал план на 2024 год: «Эдвардс в июне и защита против Рахмонова в октябре»