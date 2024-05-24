Мухаммад – об Эдвардсе: «Он слаб ментально. Это будет один из самых легких боев в моей карьере»

Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке с Леоном Эдвардсом.

Титульный бой состоится 27 июля и возглавит UFC 304.

«Эдвардса легко сломать. Именно поэтому ему ничего не советуют во время перерывов между раундами. Вместо этого команда психологически поддерживает его: «Отлично выглядишь, ты настоящий зверь».

Они обязаны произносить эти мотивационные речи, потому что Эвардс слаб ментально. Он недостаточно силен, чтобы разобраться с этим в одиночку. Я искренне верю, что это будет один из самых легких боев в моей карьере», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

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