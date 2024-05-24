Мухаммад – об Эдвардсе: «Он слаб ментально. Это будет один из самых легких боев в моей карьере»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке с Леоном Эдвардсом.

Титульный бой состоится 27 июля и возглавит UFC 304.

«Эдвардса легко сломать. Именно поэтому ему ничего не советуют во время перерывов между раундами. Вместо этого команда Леона психологически поддерживает его: «Отлично выглядишь, ты настоящий зверь».

Они обязаны произносить эти мотивационные речи, потому что Эвардс слаб ментально. Он недостаточно силен, чтобы разобраться с этим в одиночку. Я искренне верю, что это будет один из самых легких боев в моей карьере», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Мухаммад − об анонсе боя с Эдвардсом: «Думал, что этого никогда не будет, но Всевышний все делает вовремя»

Мухаммад раскритиковал фанатов ММА: «На турнирах 90% зрителей − это алкаши, которых интересуют только вирусные моменты»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий