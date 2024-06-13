Усман − об отказе Абдель-Азиза делать бой с Рахмоновым: «После этого я принял бой с Чимаевым на 9-дневном уведомлении»
Камару Усман заявил, что не боится боя с Шавкатом Рахмоновым.
«Знаете, что я сделал после того, как Абдель-Азиз отказался от боя с Рахмоновым? Мы приняли бой с Чимаевым на девятидневном уведомлении.
И что вы хотите этим сказать? Когда я окажусь в октагоне, мне будет все равно, кто будет передо мной. Хоть Шавкат, хоть Маддалена, хоть Леон Эдвардс», − сказал полусредневес UFC Камару Усман.
В последний раз Усман дрался в октябре-2023, проиграв Хамзату Чимаеву решением большинства судей. Камару идет на серии из трех поражений.
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