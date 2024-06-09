Конор выложил фото из октагона: «Бизнесмен в залитой кровью клетке. Скоро увидимся»

Конор Макгрегор пообещал фанатам скорое возвращение в октагон.

Напомним, что в ночь на 30 июня Конор должен подраться с в главном бою UFC 303.

«Серый деловой костюм в залитом кровью октагоне. Компании-миллиардеры в деле. Скоро увидимся», − подписал публикацию бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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