Хельвани сообщил о «растущем пессимизме» вокруг статуса боя Конора и Чендлера: «UFC снова рассылают бойцам запросы о замене»

Ариель Хельвани сообщил, что бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера под угрозой.

«На прошлой неделе все волнения вокруг мейн-ивента 303 начали рассеиваться. Казалось, что все в силе: Чендлер давал интервью, на телевидении пускали рекламу.

Но 11 июня утром несколько источников сообщили мне, что бойцам рассылают запросы на 30 июня с предложением выйти на замену.

Если коротко, то пессимизм вокруг главного боя присутствует. Даже больший, чем на прошлой неделе, когда отменили пресс-конференцию в Дублине», − написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, что бой и должен состояться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.

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