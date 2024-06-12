Хельвани сообщил о «растущем пессимизме» вокруг статуса боя Конора и Чендлера: «UFC снова рассылают бойцам запросы о замене»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ариэль Хельвани Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Ариель Хельвани сообщил, что бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера под угрозой.

«На прошлой неделе все волнения вокруг мейн-ивента UFC 303 начали рассеиваться. Казалось, что все в силе: Чендлер давал интервью, на телевидении пускали рекламу.

Но 11 июня утром несколько источников сообщили мне, что бойцам рассылают запросы на 30 июня с предложением выйти на замену.

Если коротко, то пессимизм вокруг главного боя присутствует. Даже больший, чем на прошлой неделе, когда отменили пресс-конференцию в Дублине», − написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, что бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен состояться в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.

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