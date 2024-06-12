Ариэль Хельвани: «Бой Конора с Чендлером в подвешенном состоянии. UFC ищет запасной план»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ариэль Хельвани UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Ариэль Хельвани заявил, что бой Макгрегора с Чендлером на грани срыва.

«Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера находится в подвешенном состоянии. UFC ищет запасной план.

Позитив, о котором я говорил неделю назад, так и не найден. Бой не отменен, но, возможно Чендлеру найдут другого соперника. Либо UFC 303 возглавит другой поединок», – заявил журналист Ариэль Хельвани.

Хельвани сообщил о «растущем пессимизме» вокруг статуса боя Конора и Чендлера: «UFC снова рассылают бойцам запросы о замене»

UFC опубликовал официальный трейлер поединка Макгрегор – Чендлер

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1 комментарий
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Конору давно уже все равно на бои, у него карьера в кино пошла)
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