Конор выложил фото из больницы
Конор Макгрегор выложил фото из кабинета врача.
«💪», − подписал фото бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который должен подраться в ночь на 30 июня с Майклом Чендлером.
Напомним, что ранее UFC отменил пресс-конференцию с участием Конора и Чендлера, которая должна была пройти 3 июня в Дублине (Ирландия).
После этого Ариэль Хельвани сообщил, что промоушен ищет бойцов, которые могут заменить Конора.
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