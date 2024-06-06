Конор выложил фото из больницы

Конор Макгрегор выложил фото из кабинета врача.

«💪», − подписал фото бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который должен подраться в ночь на 30 июня с .

Напомним, что ранее UFC отменил пресс-конференцию с участием Конора и Чендлера, которая должна была пройти 3 июня в Дублине (Ирландия).

После этого Ариэль Хельвани сообщил, что промоушен ищет бойцов, которые могут заменить Конора.

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