Конор выложил фото из больницы

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор выложил фото из кабинета врача.

«💪», − подписал фото бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который должен подраться в ночь на 30 июня с Майклом Чендлером.

Напомним, что ранее UFC отменил пресс-конференцию с участием Конора и Чендлера, которая должна была пройти 3 июня в Дублине (Ирландия).

После этого Ариэль Хельвани сообщил, что промоушен ищет бойцов, которые могут заменить Конора.

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5 комментариев
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прокапаться привезли 🗿🗿
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опять копирует Хабиба, он тоже в инсте оставил фотографии с улыбкой без объяснения
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Алкаш сдулся
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Ответ madtank
Он там вместе с врачами придумывает диагноз для слива с боя? Тогда где бухло, наркотики и женщины с низкой социальной ответственностью?
Скорее всего он ищет повод для терапевтического исключения. Чтобы ему позволили употреблять допинг по медицинским показаниям.
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