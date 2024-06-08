UFC опубликовал официальный трейлер поединка Макгрегор – Чендлер

Опубликован трейлер главного поединка UFC 303.

29 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 303, в главном событии которого пройдет бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

UFC представил официальный трейлер турнира.

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