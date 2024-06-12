Прохазка – о слухе, что его бой с Перейрой заменит поединок Конора и Чендлера на UFC 303: «Хорошее предположение»

Прохазка не исключил, что его бой с Перейрой заменит поединок Конора и Чендлера.

«Хорошее предположение. У UFC есть много вариантов, но мы все скоро узнаем, что они решили», – заявил боец UFC Иржи Прохазка.

Напомним, турнир UFC 303 пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (США). Ожидается, что событие возглавит бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Хельвани сообщил о «растущем пессимизме» вокруг статуса боя Конора и Чендлера: «UFC снова рассылают бойцам запросы о замене»

Прохазка подписал контракт на следующий бой в UFC, но отказался называть соперника