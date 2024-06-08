Чендлер – о поединке с Конором: «Обещаю, что покажу взрывное выступление»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер пообещал яркое выступление в бою с Конором Макгрегором.

«Конор всегда дает интересный и яркий бой с самого начала. Я обещаю вам, что покажу взрывное выступление. Когда начнется бой, я помчусь в центр октагона. Вы увидите двух парней, которые будут биться лицом к лицу... Пусть победит сильнейший», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, Макгрегор и Чендлер подерутся в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.

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5 комментариев
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Видимо, будет бой с тенью
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Чендлер всегда показывает зрелищные бои.
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Кондор забухал.
Чен чен, ищи новый бой.
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Чендлер как тот мужик-ждун из мема))
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