Чендлер – о поединке с Конором: «Обещаю, что покажу взрывное выступление»

Майкл Чендлер пообещал яркое выступление в бою с Конором Макгрегором.

«Конор всегда дает интересный и яркий бой с самого начала. Я обещаю вам, что покажу взрывное выступление. Когда начнется бой, я помчусь в центр октагона. Вы увидите двух парней, которые будут биться лицом к лицу... Пусть победит сильнейший», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, Макгрегор и Чендлер подерутся в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.

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