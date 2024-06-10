Оливейра отреагировал на фейковый анонс боя с Макгрегором: «Лол»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра прокомментировал фейковый анонс боя с Конором Макгрегором.

«Лол», – отреагировал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра на фейковое видео, в котором Дана Уайт объявляет о замене Майкла Чендлера в поединке с Конором Макгрегором.

В прошлый понедельник UFC отменил пресс-конференцию в Дублине, посвященную поединку Чендлер – Макгрегор. На фоне этого появились слухи о возможной отмене боя.

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