Оливейра отреагировал на фейковый анонс боя с Макгрегором: «Лол»

Чарльз Оливейра прокомментировал фейковый анонс боя с Конором Макгрегором.

«Лол», – отреагировал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра на фейковое видео, в котором Дана Уайт объявляет о замене Майкла Чендлера в поединке с Конором Макгрегором.

В прошлый понедельник UFC отменил пресс-конференцию в Дублине, посвященную поединку Чендлер – Макгрегор. На фоне этого появились слухи о возможной отмене боя.

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